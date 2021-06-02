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سفارة المملكة توضح شروط وإجراءات السفر إلى سريلانكا

منذ 11 ساعة
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سفارة المملكة توضح شروط وإجراءات السفر إلى سريلانكا

نايف السالم (صدى):
أوضحت سفارة المملكة لدى جمهورية سريلانكا شروط وإجراءات السفر إلى سريلانكا .

وأصدرت السفارة بيانا قالت فيه: "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن الأنظمة في جمهورية سريلانكا تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الكترونية لدخول أراضيها ".

وتابعت: "ونظرا للظروف الحالية في تفشي وباء فيروس كورونا 19- COVID فقد أعلنت وزارة الصحة السريلانكية عن إجراءات جديدة ستطبق حتى 30 يونيو 2021م على جميع المسافرين القادمين من الخارج ، وهي كالتالي:۔

1- تأشيرة دخول الكترونية إلى سريلانكا. . فحص PCR قبل 96 ساعة

2- شهادة التطعيم الأصلية ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية.

3- فحص PCR عند الوصول.

4- الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع القادمين إلى سريلانكا ، واجراء فحوصات PCR خلال فترة الحجر.

5- يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على ما ورد أعلاه.

سريلانكا
سفارة المملكة
فيروس كورونا
إجراءات السفر
وزارة الصحة السريلانكية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ 8 ساعات
طيب ..

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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