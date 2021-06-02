«فايزر» تنفي وجود علاقة بين التهاب عضلة القلب والحاصلين على اللقاح

وكالات (صدى):
أكدت شركة «فايزر»، أنه لا توجد حالات التهاب عضلة القلب عند الحاصلين على اللقاح الخاص بها، مشددة على عدم وجود علاقة سببية بين هذه الحالة المرضية ولقاحها.
وأوضحت الشركة، أنها تراجع الآثار السلبية للقاحها بدقة، ويجتمع ممثلون عن فايزر بانتظام مع ممثلين عن إدارة سلامة اللقاحات بوزارة الصحة الإسرائيلية لمراجعة البيانات بعدما ادعت وجود حالات التهاب بعضلة القلب.
وفي السياق نفسه، لم تعثر أنظمة المتابعة الخاصة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض على حالات تتجاوز ما كان متوقعًا بين السكان، لكن مجموعة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قالت في بيان إن أعضاءها يرون ضرورة إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير عن "الأثر السلبي المحتمل".