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وقاية توضح المقصود بظهور محصن على تطبيق توكلنا

منذ 24 دقيقة
1548
وقاية توضح المقصود بظهور محصن على تطبيق توكلنا

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للصحة المقصود بكلمة محصن عبر تطبيق توكلنا؛ مبينة أنها تشمل من أكمل جرعتي لقاح كورونا أو من حصل على جرعة واحدة بشرط مرور 14 يومًا.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة "وقاية" على موقع تويتر: المقصود بمحصن للمواطن والمقيم، هو كل من تظهر حالته محصن في تطبيق توكلنا، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح كورونا كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى أو المتعافى لمدة لا تزيد على 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وأضاف: أما لغير المواطنين والمقيمين، فهو من أكمل 14 يومًا من تليه كامل جرعات لقاح كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

وقاية
لقاح كورونا
توكلنا
الهيئة العامة للصحة
محصن

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