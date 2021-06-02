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«العدل» تتيح إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز

منذ 29 دقيقة
1498
«العدل» تتيح إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز

الرياض (صدى):
أتاحت وزارة العدل إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز ، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأوضحت الوزارة، أنه تتيح هذه الخدمة للمستفيد ( الممثل النظامي للمنشأة ) من إدارة الوكلاء للمنشأة (من إضافة أو حذف أو تعديل) عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة الدائرة.

وأشارت إلى أنه يتم الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على حسابك في ناجز، التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، أضف بيانات المنشأة حسب المطلوب، وسيتحقق النظام تلقائيًا من صلاحياتك، وبعد التحقق ستظهر المنشأة بحسابك ثم يمكنك تنفيذ الإجراءات بإضافة أو اسقاط وكيل.

وتعد الجهات المستفيدة هي: شركة تضامنية، شركة مساهمة، استثمار أجنبي، مكاتب محاماة، مؤسسات تجارية، شركة مهنية، مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤلية محدودة.

 

وزارة العدل
وكيل
منشآت تجارية
بوابة ناجز

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