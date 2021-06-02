" تعليم تبوك " يسلم خمس مدارس للبنين لتهيئتها كمدارس طفولة مبكرة

عطاالله العمراني (صدى):
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات تسليم خمس مدارس للبنين في المرحلة الابتدائية لشركة تطوير لتحويلها لمدارس طفولة مبكرة ضمن مشروع التوسع في برنامج الطفولة المبكرة في المنطقة.
وأكد مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن التوسع المستمر في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة يأتي وفق الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم وهو خيار استراتيجي لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج التعلم, بالإضافة لباقي مراحل التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ووجه المدير العام جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام في تعليم تبوك بالتعاون مع شركة تطوير ولجنة مشروع التوسع بمدارس الطفولة المبكرة وتسخير كل الإمكانيات وتذليل التحديات أمام افتتاح المزيد من مدارس الطفولة المبكرة التي تسعى الإدارة لمضاعفة أعدادها في العام الدراسي المقبل.