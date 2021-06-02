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" تعليم تبوك " يسلم خمس مدارس للبنين لتهيئتها كمدارس طفولة مبكرة

منذ 22 ساعة
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" تعليم تبوك " يسلم خمس مدارس للبنين لتهيئتها كمدارس طفولة مبكرة

عطاالله العمراني (صدى):
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات تسليم خمس مدارس للبنين في المرحلة الابتدائية لشركة تطوير لتحويلها لمدارس طفولة مبكرة ضمن مشروع التوسع في برنامج الطفولة المبكرة في المنطقة.

وأكد مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن التوسع المستمر في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة يأتي وفق الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم وهو خيار استراتيجي لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج التعلم, بالإضافة لباقي مراحل التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ووجه المدير العام جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام في تعليم تبوك بالتعاون مع شركة تطوير ولجنة مشروع التوسع بمدارس الطفولة المبكرة وتسخير كل الإمكانيات وتذليل التحديات أمام افتتاح المزيد من مدارس الطفولة المبكرة التي تسعى الإدارة لمضاعفة أعدادها في العام الدراسي المقبل.

منطقة تبوك
مدارس
تعليم تبوك
الإدارة العامة للتعليم
مدارس طفولة مبكرة

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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