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بالصور.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مع مدير نادي برشلونة

منذ 12 ساعة
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بالصور.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مع مدير نادي برشلونة

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدة صور جديدة خلال تواجدها ببرشلونة.

وظهرت الفنانة بصحبة مدير نادي برشلونة، على حد وصفها، مدونة: «أنا مع أجمد مدير نادي في العالم، برشلونة».

وتألقت رانيا بفستان أصفر، بحمالات عريضة، مشغول من الجزء الأعلى، مع الشعر الويفي قليلًا، والمكياج الصريح.

واعتمدت «رانيا» على الأقراط المستديرة الكبيرة، وحقيبة جلد باللون الذهبي.

وعلى الفور، علق رواد «إنستجرام» على إطلالة الفنانة: «صفقة الموسم»، «دي الصفقة التالتة»، «هيخليكي راس حربة».

وكانت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر ما شاركته «رانيا» رقصها على أحدث أغنيات الفنانة روبي «حتة تانية».

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف كانت مشاركتها في مسلسل «ملوك الجدعنة» أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان.

 

 

إنستجرام”
نادي برشلونة
رانيا يوسف
إطلالة صيفية
مدير نادي برشلونة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12491
منذ 11 ساعة
الجو كذا برد على حضرتك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12491
منذ 11 ساعة
صدقن اللي قالن: يا حستي
ابو بدر الكناني
ابو بدر الكناني عدد التعليقات : 16
منذ 10 ساعات
كل شي بحقوا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ 10 ساعات
كل شي باين ، استغفر الله ..

.. اعوذ باالله من حالهم ..
منصور
منصور عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
حصور معاك بس شرط اديك الساخن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12491
منذ 9 ساعات
الملوخية هي اللي تؤكل في طبق ساخن يا عبده شكلك مأخذ ساندوتش بارد

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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