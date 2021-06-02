بالصور.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مع مدير نادي برشلونة

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدة صور جديدة خلال تواجدها ببرشلونة.
وظهرت الفنانة بصحبة مدير نادي برشلونة، على حد وصفها، مدونة: «أنا مع أجمد مدير نادي في العالم، برشلونة».
وتألقت رانيا بفستان أصفر، بحمالات عريضة، مشغول من الجزء الأعلى، مع الشعر الويفي قليلًا، والمكياج الصريح.
واعتمدت «رانيا» على الأقراط المستديرة الكبيرة، وحقيبة جلد باللون الذهبي.
وعلى الفور، علق رواد «إنستجرام» على إطلالة الفنانة: «صفقة الموسم»، «دي الصفقة التالتة»، «هيخليكي راس حربة».
وكانت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر ما شاركته «رانيا» رقصها على أحدث أغنيات الفنانة روبي «حتة تانية».
يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف كانت مشاركتها في مسلسل «ملوك الجدعنة» أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان.