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بالفيديو.. ‏قصة 3 صديقات يعملن في الصيدلة صباحًا ويُدرن مطعمًا مساءًا في الطائف

منذ 49 دقيقة
2015
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بالفيديو.. ‏قصة 3 صديقات يعملن في الصيدلة صباحًا ويُدرن مطعمًا مساءًا في الطائف

الطائف (صدى):
سردت 3 صديقات قصة عملهن في الصيدلة صباحًا وإدارتهن لمطعم في الطائف غرب المملكة خلال الفترة المسائية.

وقالت إحدى الفتيات، في تقرير مصور لقناة "العربية"، أن عملهن في الصيدلية لم يمنعهن من التفكير في شيء مختلف لتنفيذه في مدينة الطائف، لذلك أقدمن على تأسيس المطعم وإدارته في المساء.

وأكدت الصديقات الثلاثة على حرصهن على تقديم أصناف مختلفة عما هو رائج في المطاعم الأخرى، كما عمدن إلى تسمية أصناف الطعام بأسماء أغاني الفنانة اللبنانية "فيروز".

وفي السياق نفسه، ذكرت الفتيات أن كل قطعة في المطعم تولين مسؤولية اختيارها حتى بدا المطعم بالصورة الأنيقة التي أصبح عليها الآن.

الطائف
مطعم
صديقات
الصيدلة
الفترة المسائية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12431
منذ دقيقة
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