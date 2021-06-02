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شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"

منذ 13 ساعة
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شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو مواطن كويتي يوضح سبب العنف ضد المرأة، مبينا أنه يحق للرجل أن يعنفها في حال لم تقم بدورها الأساسي .

وقال الكويتي عند سؤاله من قبل مذيعة عن أسباب العُنف ضد المرأة:"لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها الأساسي ولم تقم به على أكمل وجه ".

وأضاف أن من بين الأسباب أيضا استهتار الشباب والبنات ينظرون إلى الحياة كأنها سيارة وماركات وقهاوي وتنزه.

وأكد أن المجتمع الخليجي لم يظلم المرأة، فالمرأة في الخليج تأخذ جميع حقوقها.

وآثار ‏الفيديو الجدل بين النشطاء حيث علق مغرد على الفيديو قائلا "‎صادق من ناحية ان المجتمع ما ظلم المرأة، و من ناحية التعنيف بالغ شوي من حق الزوج انه يأدب زوجته لو ما قامت بواجباتها لكن ما توصل للتعنيف" .

‏‎‎وردت مغردة أخرى قائلة" الرجال الذي يكون بلا تأديب ماذا عنه؟"، وعلق مغرد قائلا "‏‎‎كل واحد عليه واجبات و الي ما يوفي بواجباته يؤدب .. و كل واحد بطريقته في ناس يأدبون بعقل و ناس يأدبون بقلة ادب كل واحد و تربيته و طبعه".

المرأة
مذيعة
الكويت
الرجل
أسباب العُنف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12487
منذ 9 ساعات
بلمت
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ 8 ساعات
صح لسانه ..

.. قال الكلام الصح بدون مجاملات او منافقاات ..
برق امصحا
برق امصحا عدد التعليقات : 326
منذ 6 ساعات
بيض الله وجهه...كلام في الصميم....👍👍👍

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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