شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو مواطن كويتي يوضح سبب العنف ضد المرأة، مبينا أنه يحق للرجل أن يعنفها في حال لم تقم بدورها الأساسي .
وقال الكويتي عند سؤاله من قبل مذيعة عن أسباب العُنف ضد المرأة:"لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها الأساسي ولم تقم به على أكمل وجه ".
وأضاف أن من بين الأسباب أيضا استهتار الشباب والبنات ينظرون إلى الحياة كأنها سيارة وماركات وقهاوي وتنزه.
وأكد أن المجتمع الخليجي لم يظلم المرأة، فالمرأة في الخليج تأخذ جميع حقوقها.
وآثار الفيديو الجدل بين النشطاء حيث علق مغرد على الفيديو قائلا "صادق من ناحية ان المجتمع ما ظلم المرأة، و من ناحية التعنيف بالغ شوي من حق الزوج انه يأدب زوجته لو ما قامت بواجباتها لكن ما توصل للتعنيف" .
وردت مغردة أخرى قائلة" الرجال الذي يكون بلا تأديب ماذا عنه؟"، وعلق مغرد قائلا "كل واحد عليه واجبات و الي ما يوفي بواجباته يؤدب .. و كل واحد بطريقته في ناس يأدبون بعقل و ناس يأدبون بقلة ادب كل واحد و تربيته و طبعه".