سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار

القاهرة (صدى):
طلبت سيدة مصرية الخلع من زوجها لما وقع عليها من ضرر، يسبب رغبته في أكل السمك والجمبري كل يومين واختياره لهم عن المعيشة معها.
وأوضحت السيدة أن زوجها مدرب الكاراتيه " لا يأكل كثيراً، لكنه يطالبني بطبخ السمك يومياً ووصل الوضع بيننا الى عمل طبخة السمك كل يومين، الغريب عدم نسيانه للاتفاق أو التنازل عنه في أسبوع، حتى أصبح غير قادر على الذهاب إلى عمله لتعرضه إلى وعكة صحية نتيجة بلع شوكة أثناء تناوله السمك، وبعد توعده بالتوقف عن تناوله لفترة، طالبني بها بعد أسبوع".
وأشارت إلى أنها حاولت إقناع زوجها بوجبات أفضل لكن تعدى عليها بالضرب وأهانها لعدم طبخ السمك، فغادرت غاضبة إلى منزل أسرتها، وحاول مصالحتها لاحقًا لكنها رفضت، ووافقت الزوجة على العودة لمنزل زوجها، لكنه فور طلبه منها طبخ السمك 3 مرات في الأسبوع رفضت العودة للمنزل ثم طردته وطلبت الخلع.