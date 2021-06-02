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سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار

منذ 13 ساعة
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سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار

القاهرة (صدى):
طلبت سيدة مصرية الخلع من زوجها لما وقع عليها من ضرر، يسبب رغبته في أكل السمك والجمبري كل يومين واختياره لهم عن المعيشة معها.

وأوضحت السيدة أن زوجها مدرب الكاراتيه " لا يأكل كثيراً، لكنه يطالبني بطبخ السمك يومياً ووصل الوضع بيننا الى عمل طبخة السمك كل يومين، الغريب عدم نسيانه للاتفاق أو التنازل عنه في أسبوع، حتى أصبح غير قادر على الذهاب إلى عمله لتعرضه إلى وعكة صحية نتيجة بلع شوكة أثناء تناوله السمك، وبعد توعده بالتوقف عن تناوله لفترة، طالبني بها بعد أسبوع".

وأشارت إلى أنها حاولت إقناع زوجها بوجبات أفضل لكن تعدى عليها بالضرب وأهانها لعدم طبخ السمك، فغادرت غاضبة إلى منزل أسرتها، وحاول مصالحتها لاحقًا لكنها رفضت، ووافقت الزوجة على العودة لمنزل زوجها، لكنه فور طلبه منها طبخ السمك 3 مرات في الأسبوع رفضت العودة للمنزل ثم طردته وطلبت الخلع.

 

 

مصر
طلاق
خلع
سمك
جمبري

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8144
منذ 11 ساعة
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3740
منذ 11 ساعة
هذي تبي الطلاق وماهي باي طريقة. هذا كلام فاضي وسبب تافه لطلب الطلاق والقاضي اللي بيطلقها منه ببكون حمار وما يخاف الله . خليه ياكل سمك طالما ماهو فارضه عليكي تاكلينه . انتي طالما تزرطين اكلك وعايشه مبسوطه وش لك تتطلقين واحسن انه ضربك لانك شكلك تدوربن على اي سبب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ 10 ساعات
تهااويل ..
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 560
منذ 10 ساعات
حسب ماسمعت من وكالة يقولون ان اصحاب العظلات السلف عندهم غير شغال او يشتغل ضعيف يمكن هذا سبب طلب الطلاق
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13329
منذ 9 ساعات
تعددت الأسباب والخلع واحد، ومن لم يخلع بالسمك خلع بغيره.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 80500
منذ 5 ساعات
كالعاده ولا جديد

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
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