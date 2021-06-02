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تصريح رئيس جامعة حائل بمناسبة إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

منذ 21 ساعة
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تصريح رئيس جامعة حائل بمناسبة إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

سعيد العجل (صدى):
أكد معالي رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة مقام خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بإنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"، يحمل دلالة على اهتمام قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، وأشاد معاليه بهذا القرار قائلاً: "إن الآثار الإيجابية لهذا القرار سوف تنعكس- بإذن الله- على نموّ الناتج المحلي، نظراً لأهمية قطاع البحث والتطوير والابتكار، وقدرته على استيعاب واحتواء الباحثين والمطورين والمبتكرين، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030‬".

جاء ذلك تعليقاً على صدور قرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يوم أمس بإنشاء هيئة جديدة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

ونوّه معالي الدكتور خليل البراهيم بقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة الذي يشهد حاضراً متطوراً ومستقبلاً واعداً، مبيناً أن هذا القرار سيجعله ركناً أساسيًّا في تقديم البحوث والابتكارات السعودية إلى العالم، ولا سيما في ظل تسارع وتيرة تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 على مستوى القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والخاص، في ظل رعاية واهتمام مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وفي ظل جهود ومتابعة مهندس هذه الرؤية الطموح، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي لم يألُ جهداً-حفظه الله- في دعم كل قطاعات الدولة من أجل تحقيق أهداف المحاور الرئيسة للرؤية: "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".

هيئة
جامعة حائل
خادم الحرمين
هيئة تنمية البحث
إبراهيم البراهيم

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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