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خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب

منذ 13 ساعة
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خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب

متابعة_أميرة خالد (صدى):
حذر خبراء الهيئة الألمانية من غسل المحرك بشكل متكرر، وذلك لأنه يؤثر بشكل على الأنظمة الإلكترونية والوصلات الكهربائية، مثل المولد الكهربائي والحساسات المتصلة بالمحرك التي قد تتلف نتيجة استعمال أجهزة التنظيف بالضغط العالي.

وأكدت الهيئة الألمانية، على عدم غسل محرك السيارة بالمواد البترولية مثل الجاز أو السولار، حيث أنه يؤدي إلى تلف الأجزاء المطاطية والإلكترونية والحساسات المتصلة بالمحرك، مما يتسبب في إنفاق مبالغ كبيرة لاستبدال تلك الأجزاء نظرا لأهميتها وتأثيرها على أداء المحرك.

وقال خبراء الهيئة يجب غسل المحرك في الحالات الاستثنائية فقط، مشيرين إلى أن كتلة المحرك في السيارات عادة ما تكون محمية ضد الصدأ والتآكل من قبل المصنع، لذلك يجب تكليف إحدى المراكز المتخصصة عند الرغبة في غسل وتنظيف المحرك، وذلك لأن مواد التنظيف المستخدمة يمكن أن تتسبب في الإضرار بطبقة الحماية من الصدأ والتآكل.

وأكد الألمان أن الفنيون في مراكز غسيل السيارات يقومون برش منظف بارد على كتلة المحرك، بعد ذلك تتم معالجة المحرك بمواد حافظة للحماية من الصدأ والتآكل.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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