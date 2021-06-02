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بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"

منذ 39 دقيقة
1678
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"

الرياض (صدى):
كشفت مدير عام صندوق النفقة بوزارة العدل شروق الجدعان، أمس الثلاثاء، أن من يحتاجون إلى الصندوق من النساء هن من يريدن إثبات أن "المُنفق مُماطل".

وأوضحت شروق الجدعان، خلال مشاركتها مع برنامج "يا هلا" الذي يعرض على شاشة قناة "روتانا خليجية"، أنه يتم إثبات أن المُنفق مُماطل أن المرأة تذهب إلى قضاء التنفيذ ويصدر بحق الشخص قرار حجز أموال ومن لم يدفع بعد القرار يعني ذلك أنه لن يدفع.

وأشارت" الجدعان" إلى أن هناك ربط مع المنصات العدلية لمتابعة ما إذا كان المنفق لم يدفع، لافتة إلى أن الحكم النهائي يكون حسب الحالة، والأول يتم إبلاغ المنفق بأن عليه فاتورة ثم فحص وجود راتب له ويستقطع منه ويبلغ، وإذا لم يوجد راتب يطبق عليه قرار حفظ الأموال.

 

وزارة العدل
نساء
صندوق النفقة
المنفق مُماطل
حجز أموال

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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