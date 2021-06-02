رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر

واشنطن (صدى):
كشف مسؤولون أمريكيون، عن واقعة مروعة لقيام رجل إطفاء بقتل زميلا له بالرصاص وأصاب آخر بجروح في مقر عملهم بمقاطعة لوس أنجلوس، قبل أن ينتحر خارج منزله الذي اشتعلت فيه النيران.
وأوضحت إدارة الإطفاء ومسؤولو إدارة المقاطعة، إن إطلاق النار وقع في محطة الإطفاء بمنطقة أجوا دولسي الصحراوية، التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال من لوس أنجلوس.
وأكدت أنها لم تحدد بعد الدافع المحتمل وراء الحادث، واكتفت بتعريف المسلح المشتبه به بأنه رجل إطفاء عاد إلى المحطة بعد انتهاء عمله لأسباب غير معروفة ثم فتح النار على زميليه في العمل هناك، فيما رصدت جثة رجل، يعتقد بأنه المسلح، في بركة صغيرة خارج المنزل بدا من بعيد أنه مصاب بعيار ناري في الرأس.