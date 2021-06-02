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رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر

منذ ساعة
891
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر

واشنطن (صدى):
كشف مسؤولون أمريكيون، عن واقعة مروعة لقيام رجل إطفاء بقتل زميلا له بالرصاص وأصاب آخر بجروح في مقر عملهم بمقاطعة لوس أنجلوس، قبل أن ينتحر خارج منزله الذي اشتعلت فيه النيران.

وأوضحت إدارة الإطفاء ومسؤولو إدارة المقاطعة، إن إطلاق النار وقع في محطة الإطفاء بمنطقة أجوا دولسي الصحراوية، التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال من لوس أنجلوس.

وأكدت أنها لم تحدد بعد الدافع المحتمل وراء الحادث، واكتفت بتعريف المسلح المشتبه به بأنه رجل إطفاء عاد إلى المحطة بعد انتهاء عمله لأسباب غير معروفة ثم فتح النار على زميليه في العمل هناك، فيما رصدت جثة رجل، يعتقد بأنه المسلح، في بركة صغيرة خارج المنزل بدا من بعيد أنه مصاب بعيار ناري في الرأس.

 

حادث
أمريكا
جريمة
قتل
رجل إطفاء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128624
منذ 8 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. مجرمون ..

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أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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