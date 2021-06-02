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مجلس الغرف يبحث إشراك "القطاع الخاص" في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة

منذ 8 ساعات
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مجلس الغرف يبحث إشراك "القطاع الخاص" في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة

سعيد العجل (صدى):
بحث مجلس الغرف السعودية اشراك القطاع الخاص السعودي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال لقاء مع الصندوق تناول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي والتجاري.

وأوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، أنه جرى تقديم عرض مرئي للتعريف بالمجلس وأنشطته المختلفة، كما تم مناقشة سبل تعزيز التواصل بين الصندوق والقطاع الخاص, وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه في مشاريع الصندوق.

وقال أن اللقاء استعرض مجالات وفرص الشراكة بين الجانبين إنطلاقاً من دور مجلس الغرف ممثلاً باللجان الوطنية وعددها 22 لجنة تعمل على تمثيل قطاعات الاقتصاد الوطني ، ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وعددها 42 مجلس و تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم، فيما يضطلع صندوق الاستثمارات العامة بدور محوري في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقود خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد واستثمارات ومشاريع ضخمة،مما يعزز من فرص النجاح أمام هذه الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف "اليحيى" أن الجانبين ناقشا آليات تبادل الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الصندوق ، وتبادل المعلومات والبحوث والدراسات الاقتصادية.

المملكة
القطاع الخاص
مجلس الغرف السعودية
صندوق الاستثمارات العامة
خالد اليحيى

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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