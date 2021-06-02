الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية STC عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس عمليات البنية التحتية (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).
– خبير أول هندسة الحلول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الاتصالات).
– مدير قسم تنفيذ التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).
– مدير قسم بناء ثقافة الابتكار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2021م.
وأشارت الاتصالات إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة عبر رابط الشركة