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الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

منذ ساعة
2171
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية STC عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات البنية التحتية (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– خبير أول هندسة الحلول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الاتصالات).

– مدير قسم تنفيذ التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– مدير قسم بناء ثقافة الابتكار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2021م.

وأشارت الاتصالات إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة عبر رابط الشركة

الاتصالات السعودية
STC
مدينة الرياض
وظائف هندسية
الوظائف المتاحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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