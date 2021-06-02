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“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”

منذ ساعة
1957
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”

وكالات (صدى):
واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوى في عامين بعد قرارات “أوبك+”، ووسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بقوة أثناء فصل الصيف.

وقرر منتجو النفط في منظمة “أوبك+” الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو المقبل، والتي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يومياً في الفترة بين مايو وحتى يوليو.

وقال المحللون لدى شركة الخدمات المالية “أي إن جي” إن السوق يركز بصورة أكبر على التوقعات المتعلقة بالفترة المتبقية من العام الجاري والتي تتضمن حدوث عمليات سحب كبيرة للمخزونات بدءًا من سبتمبر وحتى نهاية 2021، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس 0.4% إلى 70.54 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 70.95 دولار في وقت سابق من التداولات.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو 0.3% عند 67.94 دولار للبرميل.

المملكة
دولار
النفط
أسعار النفط
أوبك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128626
منذ 5 دقائق
تماام ..

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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