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بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء

منذ ساعة
2913
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بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء

نايف السالم (صدى):
أقدمت المواطنة عيدة الرشيدي على الاحتفال مع ابنتها أريج، بنجاحهما وتخرجهما في جامعة شقراء، بعد رحلة دراسية مشرفة.

وأوضحت الأم عيدة الرشيدي، خلال مشاركتها مع قناة "الإخبارية" أنها نجحت كزوجة وكأم وكجدة وطالبة مؤكدة أن المرأة السعودية دائمًا ناجحة على جميع الأصعدة، فيما قالت ابنتها أريج أنها بعدما تخرجت من المرحلة الثانوية اقترحت على والدتها استكمال الدراسة الجامعية برفقتها في جامعة شقراء.

وذكرت أريج الرشيدي أن والدتها طموحة ومحبة للعلم، وكانت تدعمهم وتشجعهم دائمًا على الدراسة؛ لتضيف الأم أنها وافقت على اقتراح ابنتها بالانضمام إليها في الجامعة، وبالفعل قدمت أوراقها، وتم قبولها في فرع جامعة شقراء بثادق وقبول ابنتها في فرع حريملاء، مؤكدة أن شعورها عندما كانت تُذاكر مع ابنتها مختلف تمامًا عن المذاكرة بمفردها.

جامعة شقراء
التخرج
أمومة
قصص نجاح
رحلة دراسية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128624
منذ 4 دقائق
مبروك لهما ..

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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