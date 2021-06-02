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أردوغان يتودد لأمريكا: تخاطر بخسارة صديق قيّم

منذ 17 دقيقة
1387
أردوغان يتودد لأمريكا: تخاطر بخسارة صديق قيّم

نايف السالم (صدى):
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهميته كصديق قيم للولايات المتحدة، معتبرًا أنها تخاطر "بخسارة صديق قيّم" إذا ما سعت إلى "حشر" بلاده في الزاوية.

وكشف أردوغان عن سبب التوتر مع الولايات المتحدة، الذي قال أنها "الإبادة الجماعية للأرمن"، التي اعترف بها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أشهر؛ حيث قال أردوغان: "أليست لدى الإدارة الأمريكية مشكلة أخرى تعالجوها سوى تأدية دور محامي أرمينيا؟".

وينوي أردوغان خلال اجتماعه المرتقب في 14 من شهر يونيو الجاري مع بايدن أن يبذل جهوداً لتهدئة التوتّرات بين البلدين، فيما توقّع الأسبوع الماضي أن تفتح تلك القمة المرتقبة "حقبة جديدة" في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ومن الجدير بالذكر، أن التوتر بين البلدين على الرغم من أنه بدأ عام 2016، إلا أنه أوجه في أبريل الماضي (2021) بعد اعتراف واشنطن بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها 1.5 مليون أرمني في عهد السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

 

أمريكا
تركيا
أردوغان
بايدن
الإبادة الأرمنية

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