تسريبات تكشف أبرز مواصفات هاتف آيفون 13 المقبل

وكالات (صدى):
كشف أحد المدونين في مجال التقنية والمعروف باسم @L0vetodream على موقع "ويبو" أبرز مواصفات هاتف آيفون 13 المقبل
وأوضح ان هاتف آيفون 13 الجديد سيعمل ببطارية أفضل وأطول عمرا مقارنة بنظيراتها في آيفون 12، مبينا أبرز مواصفات البطاريات على الأجهزة المنتظرة وقارنها بالسلسلة السابقة لهواتف آيفون كما يلي:
- هواتف آيفون 12/12 برو، سعة البطارية 2815 ملي أمبير في الساعة، مقابل 3095 مللي أمبير في الساعة في أجهزة آيفون برو 13/13 المنتظرة.
- هواتف آيفون 12 برو ماكس، سعة البطارية 3687 ملي أمبير في الساعة مقابل 4352 ملي أمبير في الساعة في أجهزة آيفون برو ماكس 13 المنتظرة.
- هواتف آيفون 12 ميني، سعة البطارية 2227 ملي أمبير في الساعة مقابل 2406 ملي أمبير في الساعة في أجهزة آيفون ميني 13 المنتظرة.
وستضم معالج أكثر كفاءة كما ستدعم تحديثات البرامج هذه التغيرات الجديدة.