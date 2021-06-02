نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ابتكار "أنف كهربائي" تحدد المصابين بالسرطان في 20 دقيقة

منذ 15 ساعة
1817
ابتكار "أنف كهربائي" تحدد المصابين بالسرطان في 20 دقيقة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
نجح علماء في ابتكار "أنف كهربائي" قادر على شم السرطانات التي يصعب اكتشافها، بدقة 95%،وفد تغير هذه الطريقة تشخيص المتخصصين للمرض المميت.

وصمم العلماء في جامعة بنسلفانيا نظاما يعمل بالذكاء الاصطناعي مزودا بأجهزة استشعار نانوية لتحديد الأبخرة من عينات الدم الخاصة بالخلايا السرطانية الحميدة والبنكرياس والمبيض.

وتمكنت الأداة أيضا من تحديد جميع المرضى المصابين بالسرطان في مراحله المبكرة، وفعلت ذلك في أقل من 20 دقيقة - قد تستغرق الطرق التقليدية أياما أو أسابيع لتحقيق النتائج.

وأجرى العلماء اختبار للأنف الكهربائي، عن طريق تحليل الفريق عينات من 93 مريضا، ما يقرب من 20 مصابا بسرطان المبيض، و20 مصابا بأورام المبيض الحميدة، و20 شخصا متطابقين في العمر مع عدم وجود سرطان، بالإضافة إلى 13 مريضا بسرطان البنكرياس، و10 مرضى مصابين بأمراض البنكرياس الحميدة، و10 مرضى خاضعين للرقابة.

وتوصل النظام الى أنه يمكن تحديد المرضى الذين يعانون من سرطان المبيض بدقة 95%، وسرطان البنكرياس بدقة 90%.

السرطان
المبيض
جامعة بنسلفانيا
أنف كهربائي
الخلايا السلطانية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

أخر الأخبار

بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر
بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر
منذ 17 دقيقة 1465
تركي العجمة : غوميز لاعب شرس داخل الملعب
تركي العجمة : غوميز لاعب شرس داخل الملعب
منذ 17 دقيقة 251
حديث تركي الحربي عن إشراك سالم الدوسري وياسر الشهراني مع المنتخب
حديث تركي الحربي عن إشراك سالم الدوسري وياسر الشهراني مع المنتخب
منذ 21 دقيقة 262
الاتفاق يقترب من ضم سعيد المولد بعد رحيله من الأهلي 
الاتفاق يقترب من ضم سعيد المولد بعد رحيله من الأهلي 
منذ 29 دقيقة 1448
نهال عنبر تنفي ما يثار حول عودة دلال عبدالعزيز لمنزلها خلال الساعات المقبلة
نهال عنبر تنفي ما يثار حول عودة دلال عبدالعزيز لمنزلها خلال الساعات المقبلة
منذ 56 دقيقة 602
فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا
فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا
منذ 57 دقيقة 1074
ضبط مواطن سرق مركبتين و13 بطارية مركـبات في القصيم
ضبط مواطن سرق مركبتين و13 بطارية مركـبات في القصيم
منذ ساعة 1537
رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم
رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم
منذ ساعة 1553
الفضاوة وما تسوي وقت الاجازة
الفضاوة وما تسوي وقت الاجازة
منذ ساعة 869
بداية شر للعرسان
بداية شر للعرسان
منذ ساعة 469