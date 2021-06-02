7 وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 7 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس بيانات ضخمة أول: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، التقنية المعلوماتية، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، علوم البيانات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة البيانات وعلوم البيانات مع ما لا يقل عن خبرة أربع سنوات و أكثر في هندسة البيانات وأكثر من سنة من الخبرة في علم البيانات.
وتشمل الوظائف: إداري البيانات الضخمة: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، التقنية المعلوماتية، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، علوم البيانات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تخطيط Hadoop Cluster وخبرة في Spark و Hive و Kafka و HBase وخبرة في الفحص والصيانة.
وتضم مدير إحصاءات الأعمال: درجة الماجستير في تخصص (الإحصاء، الاقتصاد، أساليب كمية، بحوث العمليات) أو ما يعادلها، أو درجة البكالوريوس في تخصص (احصاء، اقتصاد، اساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات) + خبرة مناسبة في طبيعة العمل، استثناء ممكن: شهادة عليا تخصص ذو صلة أو درجة البكالوريوس تخصص ذو صلة خبرة مناسبة في طبيعة العمل؛ مع مؤهلات مهنية إضافية.
وتوفر الهيئة وظيفة مُشرف مركز التميز: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن خبير احصائي: درجة الماجستير في تخصص (الإحصاء، الاقتصاد)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مدير عام الاحصاءات الاقتصادية: درجة الماجستير في تخصص (الإحصاء، الاقتصاد، أساليب كمية، بحوث، العمليات) أو ما يعادلها، أو درجة البكالوريوس في تخصص (احصاء، اقتصاد، اساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات) مع خبرة مناسبة في طبيعة العمل.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مدير عام الاحصاءات الاجتماعية: درجة الماجستير في تخصص (الإحصاء، الاقتصاد، أساليب كمية، بحوث، العمليات) أو ما يعادلها، أو درجة البكالوريوس في تخصص (احصاء، اقتصاد، اساليب كمية، بحوث عمليات، رياضيات) مع خبرة مناسبة في طبيعة العمل.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع الهيئة العامة للإحصاء للتوظيف: