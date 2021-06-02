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وقاية توضح.. "ما هو الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي و العزل المنزلي؟"

منذ ساعة
1960
وقاية توضح.. "ما هو الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي و العزل المنزلي؟"

الرياض (صدى):
قالت هيئة الصحة العامة "وقاية"، إن الحجر الصحي المنزلي هو عبارة عن تقييد نشاطات أو فصل الأشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى ولا يوجد لديهم أي أعراض أو نتيجة إيجابية، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في المنزل مع توفر اشتراطات معينة.

وأضافت أن العزل الطبي المنزلي هو عبارة عن فصل الشخص المصاب الذي ثبتت نتيجته إيجابية بطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل في المنزل.

وأشارت إلى أن الحجر الصحي المؤسسي، عبارة عن استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، ممن ينطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي في مقرات محددة، لحجرهم صحياً على نفقتهم الخاصة.

وأكدت وقاية أن التحقق من تسجيل الوصول الفعلي إلى موقع الحجر الصحي يكون بناءً على المعلومات الواردة من مرفق الإيواء

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العزل المنزلي

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