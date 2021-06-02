جدل كبير حول إطلالة فاطمة الصفي الأخيرة بأكتاف مكشوفة

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، الجدل بعد ظهورها بإطلالة جريئة جديدة رغم الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الأخيرة في أعمال الترويج لمسلسلها الجديد "أمنيزيا".
وظهرت فاطمة الصفي وهي ترتدي بنطلون باللون الأحمر وتوب بدون أكمام باللون الأحمر أيضاً؛ ليعتبر بعض المتابعين إنها قررت عدم الاكتراث لانتقادات الجمهور التي طالت إطلالاتها مؤخراً.
وذكرت التعليقات المنتقدة: "وش فيها ما كانت كذا، الواحد لمن يتغير فجأة أكيد مرت بصدمة قوية غيرتها لهالدرجة"، "الواحد يكبر ويعقل يخاف ودي ولا المسلسل بعد اللي يعرضوه بشاهد".
وكانت الفنانة الكويتية قد تعرضت لهجوم في وقت سابق بسبب إطلالة وصفها الجمهور بالجريئة جداً، في الصورة المنشورة التي شاركتها فاطمة الصفي بجانب حمد أشكناني ارتدت فيها بليزر وبنطلون من اللون الأسود، وارتدت توباً جلدياً من اللون الأسود بفتحة صدر كبيرة وهو ما عرضها للهجوم من الجمهور والانتقادات.