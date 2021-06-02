نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جدل كبير حول إطلالة فاطمة الصفي الأخيرة بأكتاف مكشوفة

منذ ساعتين
1606
1
جدل كبير حول إطلالة فاطمة الصفي الأخيرة بأكتاف مكشوفة

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، الجدل بعد ظهورها بإطلالة جريئة جديدة رغم الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الأخيرة في أعمال الترويج لمسلسلها الجديد "أمنيزيا".

وظهرت فاطمة الصفي وهي ترتدي بنطلون باللون الأحمر وتوب بدون أكمام باللون الأحمر أيضاً؛ ليعتبر بعض المتابعين إنها قررت عدم الاكتراث لانتقادات الجمهور التي طالت إطلالاتها مؤخراً.

وذكرت التعليقات المنتقدة: "وش فيها ما كانت كذا، الواحد لمن يتغير فجأة أكيد مرت بصدمة قوية غيرتها لهالدرجة"، "الواحد يكبر ويعقل يخاف ودي ولا المسلسل بعد اللي يعرضوه بشاهد".

وكانت الفنانة الكويتية قد تعرضت لهجوم في وقت سابق بسبب إطلالة وصفها الجمهور بالجريئة جداً، في الصورة المنشورة التي شاركتها فاطمة الصفي بجانب حمد أشكناني ارتدت فيها بليزر وبنطلون من اللون الأسود، وارتدت توباً جلدياً من اللون الأسود بفتحة صدر كبيرة وهو ما عرضها للهجوم من الجمهور والانتقادات.

 

فن
انتقادات
أزياء
فاطمة الصفي
أمنيزيا

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 397
منذ 4 دقائق
لم يبقى ما تخفيه بعد كل ما عملت في نفسها وتصريحها بالسكن خارج منزل العائله هذا هو حال من ركبو موجة الفن النتن قبول الاراء وبدون نقاش واخرها حلقها لشعرها لترميم كبر السن

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

أخر الأخبار

سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار
سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار
منذ 7 دقائق 210
شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"
شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"
منذ 27 دقيقة 599
السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر
السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر
منذ 37 دقيقة 1767
خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب
خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب
منذ 42 دقيقة 1543
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"
منذ 47 دقيقة 1729
6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم
6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم
منذ ساعة 1478
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر
منذ ساعة 886
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
منذ ساعة 2223
بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
منذ ساعة 3024
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”
منذ ساعة 2001