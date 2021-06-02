نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قصة تقنية الحمض النووي الريبي وإنقاذها للعالم من كورونا

منذ ساعة
1980
قصة تقنية الحمض النووي الريبي وإنقاذها للعالم من كورونا

وكالات (صدى):
ساهمت الحمض النووي الريبي المرسال، أو " MRNA" في الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أقصى سرعة ممكنة؛ حيث استطاعت كل من شركات فايزر وبايونتيك وموديرنا من تطوير لقاحات من تطعيمين تزيد نسبة فعاليتها الـ 90 %.

وكشفت تقارير، إن تقنية " إم آر إن آيه" التي تعرف عليها الجمهور خلال جائحة كورونا، لها في الواقع تاريخ في مجال تطوير اللقاحات، وأن نجاحها في لقاح كورونا قد يدفع بها لتكون محور أبحاث جديدة ضمن المساعي للقضاء على أمراض مستعصية وقوية العدوى.

وأكدت التقارير أن النهج الذي أدى إلى لقاحات آمنة وفعالة بشكل ملحوظ ضد فيروس جديد يبشر بالخير أيضًا ضد أمراض مستعصية أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والالتهابات التي تهدد الرضع والأطفال الصغار، مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

وترجع قصة اللقاحات المعتمدة على الحمض النووي الريبوزي إلى أوائل التسعينيات، عندما بدأت الباحثة المجرية المولد كاتالين كاريكو من جامعة بنسلفانيا باختبار هذه التقنية كشكل من أشكال العلاج الجيني، كما يمكن استخدام هذه التقنية لتوجيه خلاياالجسم لعمل نسخة صحية من البروتين.

 

 

فيروس كورونا
لقاحات
لقاح كورونا
فايزر
الحمض النووي الريبي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جار القمر
هذا اللي تشوفه قدام عينك والخافي أعظم هؤلاء هم اولاد فلاج الشنار ترك مجموعة كبيرة منهم العمر والناصر وسعد ربيعة ومطرف والمرداسي والقائمة تطول...
Z
للمعلومية وسجلوها للفائدة يوجد لدينا عصابتين من البنقالية: الاولى: بالبطحاء تبع خالدة ضياء الثانية: بالوزارات تبع الشيخة حسينة وهي تحكم جميع العمالة على مستوى...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: أسّسها الملِك : عبدالعزيز الفارس الّلي بأمجاده شَعبه تغنّى✍🏻 أخو نورة صقر الجزيرة و سيفه البَتّار...
اتقو الله
النصر فريق مدلل ويشتكي المظلومية وجمهورة واعلامه صياح 24 ساعه
جاسم
لم يبقى ما تخفيه بعد كل ما عملت في نفسها وتصريحها بالسكن خارج منزل العائله هذا هو حال من ركبو موجة الفن النتن قبول...

أخر الأخبار

أردوغان يتودد لأمريكا: تخاطر بخسارة صديق قيّم
أردوغان يتودد لأمريكا: تخاطر بخسارة صديق قيّم
منذ 17 دقيقة 1386
تسريبات تكشف أبرز مواصفات هاتف آيفون 13 المقبل
تسريبات تكشف أبرز مواصفات هاتف آيفون 13 المقبل
منذ 27 دقيقة 1504
7 وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء
7 وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء
منذ 47 دقيقة 1770
ابتكار "أنف كهربائي" تحدد المصابين بالسرطان في 20 دقيقة
ابتكار "أنف كهربائي" تحدد المصابين بالسرطان في 20 دقيقة
منذ 57 دقيقة 1432
وقاية توضح.. "ما هو الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي و العزل المنزلي؟"
وقاية توضح.. "ما هو الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي و العزل المنزلي؟"
منذ ساعة 1956
بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن عدة جرائم ارتكبت خلال الأيام الماضية
بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن عدة جرائم ارتكبت خلال الأيام الماضية
منذ ساعة 1851
جدل كبير حول إطلالة فاطمة الصفي الأخيرة بأكتاف مكشوفة
جدل كبير حول إطلالة فاطمة الصفي الأخيرة بأكتاف مكشوفة
منذ ساعة 1072
قصة تقنية الحمض النووي الريبي وإنقاذها للعالم من كورونا
قصة تقنية الحمض النووي الريبي وإنقاذها للعالم من كورونا
منذ ساعة 1980
القبض على شخص تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق
القبض على شخص تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق
منذ ساعة 2350
شاهد..اللواء الذي تقدم جنوده في الحد الجنوبي: الجندي السعودي يختلف عن نظرائه
شاهد..اللواء الذي تقدم جنوده في الحد الجنوبي: الجندي السعودي يختلف عن نظرائه
منذ ساعة 2574