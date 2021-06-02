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بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن عدة جرائم ارتكبت خلال الأيام الماضية

منذ ساعة
1851
بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن عدة جرائم ارتكبت خلال الأيام الماضية

الرياض (صدى):
تمكن رجال الأمن العام، اليوم الأربعاء، من ضبط عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب مجموعة من الجـرائم التي باشرها على مدار الأيام القليلة الماضية.

و كشف مقطع فيديو نشره الأمن العام أبرز هذه الجرائم، والتي كان من بينها الكشف عن ملابسات بلاغ كيدي تقدم به مقيمان عن تعرضهما لجريمة السلب تحت التهديد باستخدام سـلاح ناري من قبل 3 أشخاص في جدة، زاعمين سرقة 190 ألف ريال وجوالات بقيمة 15 ألف ريال منهما، ليتضح أن هذه الأموال والجوالات مخبأة في منزلهما.

وألقى القبض على مواطن ارتكب عدة جرائـم، تمثلت في انتحال صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال في الدمام، كما تم القبض على مواطن اعتدى على امرأة في أحد شوارع جدة وسرق ما بحوزتها.

وألقت شرطة القصيم القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب رجل أمن أثناء استيقافه لهما، ونشر وقائع هروبهما منه على منصات التواصل الاجتماعي، كما تم القبض على مواطنين بالرياض، قاما بوضع تجهيزات مركبة تشبه المركبات الأمنية وحيازة سـلاح ناري ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط مواطنين تورطا بسرقة المتاجر والمقاهي في الرياض، والاستيلاء على ما تحويه من أموال بقيمة 22 ألف ريال.

جرائم
الأمن العام
العمالة الوافدة
سلاح ناري
المتورطين

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Z
للمعلومية وسجلوها للفائدة يوجد لدينا عصابتين من البنقالية: الاولى: بالبطحاء تبع خالدة ضياء الثانية: بالوزارات تبع الشيخة حسينة وهي تحكم جميع العمالة على مستوى...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: أسّسها الملِك : عبدالعزيز الفارس الّلي بأمجاده شَعبه تغنّى✍🏻 أخو نورة صقر الجزيرة و سيفه البَتّار...
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