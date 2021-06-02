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الأميرة ديانا في زيارة إلى المملكة عام 1406ھ

منذ 15 دقيقة
296
الأميرة ديانا في زيارة إلى المملكة عام 1406ھ

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مالذي لم يعجبكي فيما خلقه الله وماهو الجميل في انفك المستعار , لو طلب منكي اعطاء جزء بسيط من هذا المبلغ لاعانة المحتاجين وعمل...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله الله يرحمه ويغفر له
الحزين
الله يرحمه
غييييوووورررر
اللهم أهلك الروافض فإنهم لايعجزونك اللهم إنهم طعنوا في كتابك وسنة نبيك وزوجات نبيك واصحاب نبيك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
ابو عمار
رحم الله الفقيد

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