نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الخضير" يوضح حكم من يعاني النوم الثقيل وتفوته صلاة الفجر

منذ 20 دقيقة
1530
"الخضير" يوضح حكم من يعاني النوم الثقيل وتفوته صلاة الفجر

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، حكم عدم استيقاظ الشخص لصلاة الفجر بسبب "النوم الثقيل".

ورد الخضير على استفسار شخص يقول فيه: "أعاني من النوم الثقيل وأنا حريص على الصلاة في الجماعة، ولكنني في أكثر الأيام لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهل عليَّ إثم".

وقال الخضير في رده: "كونك تنام ولا تستعد ولا تجعل من الأسباب ما يعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر لا شك أن هذا تفريط، وإذا كان ديدنًا أو كثيًرا فإنك تُؤاخَذ عليه".

وتابع: " ولو كان النائم في الأصل مرفوعًا عنه القلم لكن يبقى أنه لا بد من أخذ الحيطة لهذه الصلاة، فإن الصلاة عمود الدين وركنه الأهم والأعظم بعد الشهادتين، فلا بد أن يحتاط الإنسان لصلاته ويرصد من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ، ولو كلَّف أحدًا يوقظه فلا شك أن هذا هو المتعيِّن لا سيما إذا غلب على ظنه أنه يؤخِّر صلاة الفجر مع الجماعة أو عن وقتها وهو أشد".

وأضاف: " ويختبر نفسَه هذا الشخص الذي يدَّعي ثقل النوم وأنه لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر: يختبر نفسه في الدوام، فتجده لا يتأخر عن الدوام ولو كان نومه ثقيلًا، فمثل هذا عليه أن يتقي الله -جل وعلا- ويجعل من الأسباب والاحتياطات ما يعينه على الاستيقاظ".

النوم
هيئة كبار العلماء
صلاة الفجر
عبدالكريم الخضير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50173
منذ 4 دقائق
هههههههههههههههههه يا حليله يدور فتوى تبيح له النوم .. ركب الساعه المنبه لتقوم وتؤدي الصلاه في المسجد اعانك الله واترك عنك التماس الاعذار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80476
منذ دقيقتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

ضبط شخص حوّل منزله وكرًا للدعارة في الكويت
ضبط شخص حوّل منزله وكرًا للدعارة في الكويت
منذ 11 دقيقة 184
"الخضير" يوضح حكم من يعاني النوم الثقيل وتفوته صلاة الفجر
"الخضير" يوضح حكم من يعاني النوم الثقيل وتفوته صلاة الفجر
منذ 20 دقيقة 1530
شاهد..لحظة اقتحام شاب مسرح حفل هيفاء وهبي
شاهد..لحظة اقتحام شاب مسرح حفل هيفاء وهبي
منذ 46 دقيقة 690
حريق هائل على متن سفينة حربية إيرانية وإجلاء جميع أفرادها
حريق هائل على متن سفينة حربية إيرانية وإجلاء جميع أفرادها
منذ 58 دقيقة 1772
اليوم..مزاد علني لبيع سيارات في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
اليوم..مزاد علني لبيع سيارات في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
منذ ساعة 1769
شاهد..لحظة وصول كاريلو للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لكوبا أمريكا
شاهد..لحظة وصول كاريلو للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لكوبا أمريكا
منذ ساعة 2000
شاهد.. عمالة مستهترة تضرب بالاحترازات عرض الحائط في حي الوزارات
شاهد.. عمالة مستهترة تضرب بالاحترازات عرض الحائط في حي الوزارات
منذ ساعتين 2132
جمال عارف: كاريلي لا يخدم الاتحاد ومن اتخذ قرار التجديد يتحمل المسؤولية
جمال عارف: كاريلي لا يخدم الاتحاد ومن اتخذ قرار التجديد يتحمل المسؤولية
منذ ساعتين 2027
آمال ماهر تبعد عن الوسط الفني
آمال ماهر تبعد عن الوسط الفني
منذ ساعتين 908
إحالة أوراق مجرم قتل طفلة وحرق جثتها للمفتي
إحالة أوراق مجرم قتل طفلة وحرق جثتها للمفتي
منذ 3 ساعات 1007