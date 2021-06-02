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اليوم..مزاد علني لبيع سيارات في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

منذ ساعة
1767
اليوم..مزاد علني لبيع سيارات في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

الدمام (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات، في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت الهيئة أن المزاد يقام في الساعة العاشرة صباحا، وفق عدة شروط وضوابط للدخول.

ويشترط دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألأف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، إضافة إلى إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع أيضا عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع.

وأشارت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوم للبضائع والسيارات برسم الصادر،وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجة كورونا، حيث تطبيق "توكلنا" والتباعد الاجتماعي، والكشف عن الحرارة، كما يشترط التسجيل المسبق لدى الجمارك لحضور المزاد.

الدمام
كورونا
ميناء الملك عبدالعزيز
توكلنا
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50169
منذ 48 دقيقة
طيب كم موديل السيارات ؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80466
منذ 3 دقائق
يعني جمله طيب السيارات موديلات حديثه والى قديمه

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههه

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