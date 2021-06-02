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جمال عارف: كاريلي لا يخدم الاتحاد ومن اتخذ قرار التجديد يتحمل المسؤولية

منذ ساعة
1730
جمال عارف: كاريلي لا يخدم الاتحاد ومن اتخذ قرار التجديد يتحمل المسؤولية

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف على قرار نادي الاتحاد بتجدید عقد مدرب الفريق فابيو كاريلي لمدة عام.

وقال عارف: "من أيدوا وساندوا وفرحوا بالتجديد مع كاريلي من غير الاتحاديين هم أنفسهم من كانوا يطالبون إدارات أنديتهم بتغيير مدربيهم ".

وتابع: "بالفعل تم التغيير من أجل الأفضل، بينما التجديد مع مدرب الاتحاد اعتبروه استقرار فني، على العموم من اتخذ قرار التجديد عليه أن يتحمل المسؤولية".

وأضاف: "اليوم وانا انتقد أخطاء كاريلي وأراه بهذا الفكر لا يمكن أن يخدم الاتحاد وجدت معارضة من البعض، أتمنى هذه المرة أن أخسر ويكسب كاريلي ومن اتخذ قرار التجديد معه، أقول وانا صادق لان عودة الاتحاد لدرب البطولات هو مطلب كل محب وعاشق".

واستكمل: "كنت أول من أكد أن برجوفيتش لا يمكن أن يكون مهاجما يخدم الاتحاد ووجدت معارضة من الكثيرين وها هي الأيام تثبت أنه لاعب لا يمكن أن يعول عليه الفريق بل إن كل من انتقدوا رأيي هم الآن أول من يطالبون بإبعاده، ومع هنريكي قلت انه لا يمكن أن يقدم إضافة وعارضني الكثير وهاهم الآن يطالبون بإبعاده".

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العالمي
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