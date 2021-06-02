آمال ماهر تبعد عن الوسط الفني

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر، اليوم الأربعاء، قررها بالابتعاد عن الوسط الفني، لظروف ما لم تذكرها.
وقالت آمال ماهر: "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، اُعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني".
وتابعت: "إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا ؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط، كل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير ".
وأضافت: "بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه، فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله".
واختتمت ماهر قولها: "شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور، و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا ".
يذكر أن آمال ماهر قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن فسخ خطبتها من رجل أعمال مصري، بشكل مفاجئ، دون ذكر أسباب.
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