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الدعيلج يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بأمانة الرياض

منذ 10 ساعات
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الدعيلج يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بأمانة الرياض

بدر الحارثي (صدى):
رفع الأستاذ إبراهيم بن حمد الدعيلج، المدير العام لإدارة العلاقات العامة بأمانة منطقة الرياض الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشر ..

وعبر الدعيلج عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً "هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".

وأعرب الدعيلج عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض على دعمه وترشيحه والثقة التي أولاه إياها ، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل ..

كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لدعمه منسوبي الوزارة وتشجيعهم دوماً الى المزيد من العطاءات، وسأل ابراهيم الدعيلج المولى عز وجل ان يديم على مملكة الخير كل تقدم ونماء وأمن وأمان ..

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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