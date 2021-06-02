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"الطعام مقابل الجنس" في مركز احتجاز مهاجرات بطرابلس

منذ 51 دقيقة
1826
"الطعام مقابل الجنس" في مركز احتجاز مهاجرات بطرابلس

طرابلس (صدى):
أزال حقوقي ليبي الستار عن أوضاع مأساوية، يشهدها مركز لاحتجاز للإناث في طرابلس تابع لجهاز الهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة: "نقلًا عن مصادر اللجنة من داخل المركز، أحد حراس السجن خلال الفترات المسائية يقايض الفتيات على ممارسة الجنس مقابل الخروج لدورات المياه أو تناول الطعام".

وحمّل حمزة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة حول مصير هؤلاء الفتيات، مطالبًا الجهات القضائية والتشريعية بمنع احتجاز النساء دون وجود عنصر نسائي داخل مراكز الاحتجاز.

وأشار إلى أن فتاة قاصر صومالية حاولت الانتحار، في نفس مركز الاحتجاز بعد تعرضها للعنف هي و 5 من قريناتها المهاجرات غير الشرعيات على أيدي الحراس.

ليبيا
حقوق الإنسان
طرابلس
الجنس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12410
منذ دقيقتين
ما الذي يحدث سيد بايدن في عهد تدعون فيه أن الحرية سلطة النفاذ لا نر سوى النفاد "+19" لقد كشف إعجابك عن تلك الفتاة التي وصفها الاعلام بالصغيرة، كشف لنا هوة كبيرة بين حرية الافراد وحريات الجماعات في معسكرات مع الأسف تشب تلك التي رافقت الحروب العالمية1&2

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
البناء المغناطيسي في النهاية: هو بناء ثقالي والتمثيل العددي له هو: بناء ثقالي فراغي قياسي موحد: يخص الكتلة الكلية: ويمثل بوحدات الكتلة المركزية.
برنس
وش عنده ذا ينقز كل شوى تراك اشغلتنا
د محمد ماجد بخش
كر و فر .. والكرة .. سجال
د محمد ماجد بخش
ما الذي يحدث سيد بايدن في عهد تدعون فيه أن الحرية سلطة النفاذ لا نر سوى النفاد "+19" لقد كشف إعجابك عن تلك الفتاة...
د محمد ماجد بخش
كرصاص مخترق للدروع تجد كلمات سموه تصل بعبيرها إلى قاع أفهام متلقيها لتستقر في قلوبهم قبل عقولهم

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