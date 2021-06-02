"الطعام مقابل الجنس" في مركز احتجاز مهاجرات بطرابلس

طرابلس (صدى):
أزال حقوقي ليبي الستار عن أوضاع مأساوية، يشهدها مركز لاحتجاز للإناث في طرابلس تابع لجهاز الهجرة غير الشرعية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة: "نقلًا عن مصادر اللجنة من داخل المركز، أحد حراس السجن خلال الفترات المسائية يقايض الفتيات على ممارسة الجنس مقابل الخروج لدورات المياه أو تناول الطعام".
وحمّل حمزة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة حول مصير هؤلاء الفتيات، مطالبًا الجهات القضائية والتشريعية بمنع احتجاز النساء دون وجود عنصر نسائي داخل مراكز الاحتجاز.
وأشار إلى أن فتاة قاصر صومالية حاولت الانتحار، في نفس مركز الاحتجاز بعد تعرضها للعنف هي و 5 من قريناتها المهاجرات غير الشرعيات على أيدي الحراس.