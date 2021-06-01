مورايس يكشف عن علاقته بجارديم

ماجد محمد (صدى):
أكد المدرب السابق لنادي الهلال جوزيه مورايس، أنه ليس لديه أيه عروض من أندية سعودية في الوقت الحالي.
وقال مورايس خلال لقاءه ببرنامج "في المرمى" : "اعتقد أنه عندما تدرب الهلال يعتقد البعض انه من الصعب الحصول على خدماتك".
وأشار إلى أن اتفاقه مع الهلال من البداية كان بالبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم بغض النظر عن النتائج.
وعن علاقته بالمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، قال مورايس: "أعرف جارديم شخصياً منذ سنوات طويلة، وهو شخص رائع وأتمنى له النجاح ولديه شخصية جيدة".
يذكر أن نادي الهلال، أعلن أمس الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتمديد.