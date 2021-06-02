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غوميز: لن أقارن نفسي بحمدالله لأنه لم يلعب في أوروبا

منذ 58 دقيقة
1866
غوميز: لن أقارن نفسي بحمدالله لأنه لم يلعب في أوروبا

طلال الغامدي (صدى):
أعرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال، عن سعادته بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع الفريق.

وقال غوميز في تصريحات تلفزيونية: "كل منافسة قوية هناك دائما عكسها، في السعودية لن أكون فخورا بالفوز ضد فريق سهل، لهذا السبب لم يكن النصر في حالة جيدة خلال تلك الفترة، لكني أعلم أن النصر فريق يمكنه القتال ضد الهلال ويشبه الأسد عندما يكون عليه القتال في الغابة".

وأضاف: "أكن الاحترام للنصر والشباب والاتحاد لأن لديهم لاعبين كبار وتاريخ كبير، ولهذا السبب أنا سعيد بتحقيق الدوري ضد فريق صعب".

وتابع: "حزنت جدا بالخسارة أمام النصر وشعرت بالإحباط، لكنني هنأت بيتروس وقلت له: أراك الأسبوع القادم"، لأنه يجب القتال دائما وهدفي الفوز بالمعركة".

وعن أجمل لحظاته في الهلال، قال: "عندما فزنا بكأس آسيا، لأن الموضوع لم يتعلق بالهلال فقط بل بالمملكة".

واستكمل: "بعد ما بدأت السعودية في تنفيذ رؤية 2030 شعرت أن كرة القدم لها دور فعندما تشاهدها أنت لا ترى فقط الملعب، بل ترى مواهب السعوديين، هناك مواهب كثيرة ليس في الهلال فقط، فأحيانا أمشي في الشارع وأشاهد من سيارتي الشباب يلعبون كرة القدم، لذلك مشجعي كل الأندية وليس الهلال فقط، لديهم شغف لذلك هذه بلد كرة القدم".

وفي سياق منفصل قال غوميز: "ألعب في الهلال منذ ثلاث سنوات ولم أصبح كابتن ولا مرة ولكن هناك نوادي أخرى حتى وإن كانت كبيرة يأتي اللاعب بعد شهرين أو 3 أشهر ويصبح كابتن الفريق، الهلال لديه فلسلفة: " مهما كنت لاعب كبير فإن ذلك لا يغير في الأمر شيء".

وحول منافسته على لقب الهدف مع عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، قال غوميز:"لا أقارن نفسي بالمهاجمين في الدوري السعودي، لا أقارن نفسي به لأنه لم يلعب في أوروبا".

وتطرق غوميز للحديث عن الأمير الوليد بن طلال، مؤكدًا أنه: "رجل يُحب الرياضة ويعمل من أجل البلد، وهو ملهم للهلال" .

النصر
الهلال
المملكة
غوميز
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه لابس طقم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وباقي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصين ملعونه جدان لعبت في إعدادات الناس ما تبغوها تلعب في العدادات الاجهزه

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