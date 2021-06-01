نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

انطلاق الحملة التوعوية الإعلامية لمبادرة خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية

منذ 10 ساعات
1665
انطلاق الحملة التوعوية الإعلامية لمبادرة خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية

بدر الحارثي (صدى):
بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية، انطلقت مساء اليوم الثلاثاء الحملة التوعوية الإعلامية لمبادرة خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية، والتي تشرف على تنفيذها المؤسسة العامة للري ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة، وهي احدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث ترتكز المبادرة على الهدف الاستراتيجي "ضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية".

تهدف الحملة إلى تكثيف التوعية لضمان خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي مع التثقيف بالأساليب الجديدة للري، والإسهام في نشر الوعي حول ترشيد استهلاك المياه، بما ينعكس على الأوضاع البيئية العالمية. وتركز الحملة على ربط السلوك الفردي للتعامل مع المياه زراعياً لاستدامة الموارد ورفاهية المجتمع.

وتأتي أبرز التحديات للحملة من خلال الاستهلاك الزراعي المرتفع للمياه واستنزاف الموارد الشحيحة. وتستهدف الحملة الشركات الزراعية والمزارعين إضافةً إلى جميع أفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه في ما يخص خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية..

المملكة
استهلاك المياه
منظومة البيئة والمياه والزراعة
المؤسسة العامة للري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

أخر الأخبار

سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار
سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار
منذ 6 دقائق 168
شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"
شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"
منذ 25 دقيقة 568
السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر
السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر
منذ 36 دقيقة 1753
خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب
خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب
منذ 41 دقيقة 1529
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"
منذ 46 دقيقة 1719
6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم
6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم
منذ ساعة 1473
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر
منذ ساعة 884
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
منذ ساعة 2223
بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
منذ ساعة 3007
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”
منذ ساعة 2001