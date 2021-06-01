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‏جامعة الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي القادم

منذ 19 ساعة
1215
‏جامعة الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي القادم

عبدالله الغامدي (صدى):
وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في تنفيذ المشاريع والبرامج المنبثقة عن مبادرات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020-2025م والمتعلقة بمسيرة الطلبة الأكاديمية بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة بأكاديمية الموهوبين بالجامعة، وفي مرحلة الإعداد العام، اعتمدت الجامعة مشروع برنامج التسريع الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس.

وقد بينت الجامعة، بأنه يمكن للطلبة اجتياز برنامج السنة التحضيرية والدراسات المساندة والانتقال إلى السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة وذلك بعد تحقيق معايير اجتياز الاختبارات التحصلية العلمية التخصصية ضمن مقررات برنامج التسريع الأكاديمي المقترحة وهي الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والحاسب الآلي، والتي ينفذها المركز الوطني للقياس وتشرف عليها جامعة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى اجتياز متطلب اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية في الجامعة.

الجدير بالذكر، بأن الفئة المتاح لها التقدم للبرنامج هم الطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية العامة (المسار العلمي) والحاصلين على نسبة موزنة لا تقل عن 85%، ممن تم ترشيحهم للقبول في إحدى كليات المسار الصحي والعلمي في جامعة الحدود الشمالية بدءاً من العام الجامعي القادم 1443هـ

المركز الوطني للقياس
البكالوريوس
جامعة الشمالية
برنامج التسريع الأكاديمي

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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