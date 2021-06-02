مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يعقد اجتماعاً بمساعدي رؤساء هيئات المحافظات

محمد السعران (صدى):
اجتمع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بمساعدي رؤساء الهيئات والمحافظات في منطقة الرياض بمقر الفرع.
وفي بداية الاجتماع أشاد فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض بما قامت به الرئاسة العامة في ظل توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند من جهود لتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية والأمن الفكري في شتى المجالات ومن خلال الحملات والمبادرات التوعوية والوقائية .
وشدد "الشبانات" خلال اللقاء على أهمية الالتزام بالمنهج الشرعي السلفي القائم على الوسطية والاعتدال مضيفاً أنّ من واجبات عضو الهيئة تحصين المجتمع وتعزيز وعيه في بيان خطر الخوارج والجماعات الإرهابية المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والسرورية والجماعات ذات التنظيم والبيعة محذراً في الوقت ذاته من دعاة الثورات والفتن.
كما ذكّر فضيلته بجهود المملكة العربية السعودية وولاتها منذ تأسيسها في تعزيز الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والفكر الضال.
كما بين أن الفرع مستمر في القيام بهذه الشعيرة العظيمة وفق الأنظمة والتعليمات مشدداً على تعزيز الدوريات الميدانية والتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الإجراءات الاحترازية.
عقب ذلك بدأ نقاش محاور الاجتماع والموضوعات المتعلقة بالعمل الميداني والتوعوي والوقائي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.
واختتم فضيلته اللقاء بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أيدهما الله وأعزّ بهما الإسلام والمسلمين.
وتأتي هذه اللقاءات والبرامج بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .