نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يعقد اجتماعاً بمساعدي رؤساء هيئات المحافظات

منذ يوم
1333
مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يعقد اجتماعاً بمساعدي رؤساء هيئات المحافظات

محمد السعران (صدى):
اجتمع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بمساعدي رؤساء الهيئات والمحافظات في منطقة الرياض بمقر الفرع.

وفي بداية الاجتماع أشاد فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض بما قامت به الرئاسة العامة في ظل توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند من جهود لتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية والأمن الفكري في شتى المجالات ومن خلال الحملات والمبادرات التوعوية والوقائية .

وشدد "الشبانات" خلال اللقاء على أهمية الالتزام بالمنهج الشرعي السلفي القائم على الوسطية والاعتدال مضيفاً أنّ من واجبات عضو الهيئة تحصين المجتمع وتعزيز وعيه في بيان خطر الخوارج والجماعات الإرهابية المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والسرورية والجماعات ذات التنظيم والبيعة محذراً في الوقت ذاته من دعاة الثورات والفتن.

كما ذكّر فضيلته بجهود المملكة العربية السعودية وولاتها منذ تأسيسها في تعزيز الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والفكر الضال.

كما بين أن الفرع مستمر في القيام بهذه الشعيرة العظيمة وفق الأنظمة والتعليمات مشدداً على تعزيز الدوريات الميدانية والتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الإجراءات الاحترازية.

عقب ذلك بدأ نقاش محاور الاجتماع والموضوعات المتعلقة بالعمل الميداني والتوعوي والوقائي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

واختتم فضيلته اللقاء بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أيدهما الله وأعزّ بهما الإسلام والمسلمين.

وتأتي هذه اللقاءات والبرامج بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

الرياض
المملكة
خادم الحرمين
ولي العهد
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

أخر الأخبار

سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار
سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار
منذ 6 دقائق 168
شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"
شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة: "لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها"
منذ 25 دقيقة 568
السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر
السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر
منذ 35 دقيقة 1745
خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب
خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب
منذ 41 دقيقة 1529
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"
منذ 46 دقيقة 1709
6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم
6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم
منذ ساعة 1473
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر
منذ ساعة 880
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
منذ ساعة 2215
بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
منذ ساعة 2999
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”
منذ ساعة 1992