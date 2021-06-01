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5 أشياء تنقل لك الفطر الأسود في المنزل أبرزها القمامة والأتربة

منذ يوم
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5 أشياء تنقل لك الفطر الأسود في المنزل أبرزها القمامة والأتربة

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور أمجد الحديدي، أخصائي أمراض المناعة، عن 5 أشياء تنقل لك الفطر الأسود، مشيرا إلى أ مرضى السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود.

ونستعرض أبرز الأشياء التي ينتقل من خلالها الفطر الأسود، وذلك وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.. الأتربة: تعد بيئة جيدة لنمو العفن، ونقل الفطر الأسود، بحسب "الدستور".

الغرف المغلقة: تعتبر الغرف المغلقة والأماكن غير جيدة التهوية، والتي لا تطولها الشمس، عامل من عوامل نقل الفطر الأسود.

الخضروات والفواكه غير المغسولة: الخضروات والفواكه غير المغسولة جيدًا، والتي طالها العفن، سببًا في الإصابة بالفطر الأسود.

المزروعات: هناك بعض السيدات تضع المزروعات في الشرفات، ما يتسبب في نقل الفطر، "تُربة  الزرع والطين تنقل وتتسبب في الفطر الأسود".

القمامة: حذر الأطباء من ترك القمامة في المنزل، وعدم التخلص منها على الفور، ما يجعلها بيئة رطبة للقاذورات التي تسهم في نقل الفطر الأسود.

مرضى السرطان
القمامة
الأتربة
الفطر الأسود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ 23 ساعة
اعوذ باالله من الشيطان ، ويكفينا شر الامراض ما علمناه منها وما جهلناه ,, آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80500
منذ 17 ساعة
الله يحمينا

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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