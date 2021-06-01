5 أشياء تنقل لك الفطر الأسود في المنزل أبرزها القمامة والأتربة

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور أمجد الحديدي، أخصائي أمراض المناعة، عن 5 أشياء تنقل لك الفطر الأسود، مشيرا إلى أ مرضى السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود.
ونستعرض أبرز الأشياء التي ينتقل من خلالها الفطر الأسود، وذلك وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.. الأتربة: تعد بيئة جيدة لنمو العفن، ونقل الفطر الأسود، بحسب "الدستور".
الغرف المغلقة: تعتبر الغرف المغلقة والأماكن غير جيدة التهوية، والتي لا تطولها الشمس، عامل من عوامل نقل الفطر الأسود.
الخضروات والفواكه غير المغسولة: الخضروات والفواكه غير المغسولة جيدًا، والتي طالها العفن، سببًا في الإصابة بالفطر الأسود.
المزروعات: هناك بعض السيدات تضع المزروعات في الشرفات، ما يتسبب في نقل الفطر، "تُربة الزرع والطين تنقل وتتسبب في الفطر الأسود".
القمامة: حذر الأطباء من ترك القمامة في المنزل، وعدم التخلص منها على الفور، ما يجعلها بيئة رطبة للقاذورات التي تسهم في نقل الفطر الأسود.