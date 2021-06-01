صعيدي يذبح زوجته بسبب "كثرة كلامها"

القاهرة (صدى):
قتل مسن مصري زوجته ذبحا بالسكين، اليوم الثلاثاء، في قرية أولاد عمرو بمحافظة قنا في منطقة صعيد مصر بسبب "كثرة كلامها".
وتعود الواقعة عندما تلقت أجهزة أمن قنا إخطارا يفيد بمقتل عطيات م. البالغة 65 عاما، ربة منزل، بقرية أولاد عمرو، بعد العثور على جثتها غارقة في الدماء، بعد ذبحها في الرقبة بسكين المطبخ.
وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم، تخلص من زوجته بأن ذبحها بالسكين بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وعلى الفور نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.
وعثرت على الجاني في حالة انهيار عصبي وبكاء هستيري، وتم إلقاء القبض عليه ونقله إلى مركز شرطة قنا في المدينة للتحقيق معه، واتضح أنه تزوجها منذ فترة طويلة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة قائل: "بتتكلم كتير وجابتلي اكتئاب".