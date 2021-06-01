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صعيدي يذبح زوجته بسبب "كثرة كلامها"

منذ 11 ساعة
1995
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صعيدي يذبح زوجته بسبب "كثرة كلامها"

القاهرة (صدى):
قتل مسن مصري زوجته ذبحا بالسكين، اليوم الثلاثاء، في قرية أولاد عمرو بمحافظة قنا في منطقة صعيد مصر بسبب "كثرة كلامها".

وتعود الواقعة عندما تلقت أجهزة أمن قنا إخطارا يفيد بمقتل عطيات م. البالغة 65 عاما، ربة منزل، بقرية أولاد عمرو، بعد العثور على جثتها غارقة في الدماء، بعد ذبحها في الرقبة بسكين المطبخ.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم، تخلص من زوجته بأن ذبحها بالسكين بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وعلى الفور نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وعثرت على الجاني في حالة انهيار عصبي وبكاء هستيري، وتم إلقاء القبض عليه ونقله إلى مركز شرطة قنا في المدينة للتحقيق معه، واتضح أنه تزوجها منذ فترة طويلة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة قائل: "بتتكلم كتير وجابتلي اكتئاب".

صعيدي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128622
منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5068
منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إبن سمومة
إبن سمومة عدد التعليقات : 13321
منذ 8 ساعات
نسأل الله العفو والعافية.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 7 ساعات
"بتتكلم كتير وجابتلي اكتئاب".

[من الكلام ما قتل]

[التعليم قوام الحياة]

هؤلآء ضحايا الأمية
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50179
منذ 3 ساعات
اوكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80479
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8126
منذ ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين

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أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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