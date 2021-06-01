محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي

عطاالله العمراني (صدى):
عقد المجلس المحلي بمحافظة تيماء اليوم، جلسته الثالثة من الدورة الخامسة لعام 1442برئاسة محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ، بحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.
وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية، واعتمد التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة للتوجيه حيالها.
ونوه محافظ تيماء بالجهود التي تبذل لخدمة المواطنين من قبل القطاعات في المجالات كافة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان المشكلة في المجلس ومن قبل مديري الجهات ذات العلاقة للوصول إلى التطلعات المنشودة لخدمة الوطن والمواطن.