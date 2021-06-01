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محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي

منذ يوم
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محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي

عطاالله العمراني (صدى):
عقد المجلس المحلي بمحافظة تيماء اليوم، جلسته الثالثة من الدورة الخامسة لعام 1442برئاسة محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ، بحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.

وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية، واعتمد التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة للتوجيه حيالها.

ونوه محافظ تيماء بالجهود التي تبذل لخدمة المواطنين من قبل القطاعات في المجالات كافة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان المشكلة في المجلس ومن قبل مديري الجهات ذات العلاقة للوصول إلى التطلعات المنشودة لخدمة الوطن والمواطن.

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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