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أعراض الفطر الأسود الذي يهدد مرضى السكري

منذ يوم
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أعراض الفطر الأسود الذي يهدد مرضى السكري

أميرة خالد (صدى):
كثر الحديث عن الفطر الأسود منذ أيام، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود القاتل تجاوزت8800 حالة، ضمن انتشار متواصل للمرض ينذر بتحوله إلى وباء في البلاد.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وتمثلت أعراض الفطر الأسود في إصابة الأغشية المخاطية المبطنة لجيوب الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، أو العينين، وأحيانا قد تمتد إلى جهاز الرئتين أو الأوعية الدموية، الصداع الشديد، ثم انسداد جهة واحدة من الأنف، مع رائحة كريهة بالأنف يلاحظها المحيطون بالمريض وليس المريض نفسه.

 

الهند
فيروس كورونا
مرضى السكري
أعراض
الفطر الأسود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ 21 ساعة
الله يكفينا الشر ماعلمنا منه وماجهلنااه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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