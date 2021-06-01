أعراض الفطر الأسود الذي يهدد مرضى السكري

أميرة خالد (صدى):
كثر الحديث عن الفطر الأسود منذ أيام، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت السلطات الصحية في الهند أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود القاتل تجاوزت8800 حالة، ضمن انتشار متواصل للمرض ينذر بتحوله إلى وباء في البلاد.
ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".
وتمثلت أعراض الفطر الأسود في إصابة الأغشية المخاطية المبطنة لجيوب الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، أو العينين، وأحيانا قد تمتد إلى جهاز الرئتين أو الأوعية الدموية، الصداع الشديد، ثم انسداد جهة واحدة من الأنف، مع رائحة كريهة بالأنف يلاحظها المحيطون بالمريض وليس المريض نفسه.