مقولات تاريخية جسدت حب الملك سعود والملك سلمان لمدينة الرياض

الرياض (صدى):
أكدت مؤسسة الملك سعود أن الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله-، جمع بينهما حب مدينة الرياض.
واستشهدت المؤسسة على صحة ذلك بأن الملك سعود أعاد هيكلة الرياض لتعكس مكانتها كعاصمة المملكة عندما كان عدد سكانها في 1955م نحو 106 ألف نسمة، كما أصبحت الرياض في عهد الملك سلمان في 2021 من أعلى مدن العالم نموًا.
وأضافت أن الملك سعود قال عندما أسس جامعة الملك سعود :" إن الله أحياني بحط جامعة في كل منطقة، وبخلي الرياض بلورة يضرب بها المثل في كل نواحي الحياة".
ولفتت إلى أن الملك سلمان قال عن الرياض:"تاريخ الرياض جزء من حياتي، عايشتها بلدة صغيرة، يسكنها بضعة آلاف من السكان الذين يمتهنون الزراعة والتجارة المحلية، وعاصرتها حاضرة عالمية كبرى، تسجل حضورها في كل المحافل الدولية، بمداد من العزة والفخار".
وأكد خادم الحرمين الشريفين حينها أن الرياض هي عاصمة المملكة، وتمثل مركز قرار في المجالات السياسية، والإدارية، والاقتصادية على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي.