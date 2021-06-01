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خطاب قديم بخط الشيخ "العثيمين" بشأن إغلاق مكبرات الصوت في المساجد والجوامع

منذ ساعة
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خطاب قديم بخط الشيخ "العثيمين" بشأن إغلاق مكبرات الصوت في المساجد والجوامع

الرياض (صدى):
استعرض العلامة الشيخ الراحل "محمد الصالح العثيمين" في خطاب كتبه إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، حول أهمية إغلاق مكبرات الصوت في المساجد والجوامع.

وذكر، في الخطاب الذي يعود تاريخه إلى 7 /7 / 1407هـ، أنه تفشى استعمال الكثير من الأئمة لمكبر الصوت الذى فوق المنارة لتسمع منها الصلاة وتكبيرها وقرائتها في الصلوات الخمس.

وشدد على ضرورة عدم استعمال مكبرات الصوت في مثل هذه الحالة، مستشهدًا على صحة ذلك بأدلة عقلية تؤكد ضرورة إغلاقه في الصلاة.

وحث "العثيمين" الشيخ "بن باز"، الذي شغل حينها منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إلى الكتابة لوزارة الأوقاف بضرورة إغلاق مكبرات الصوت، على أن يستثنى من ذلك المسجدان المكي والنبوي والجوامع في صلاة الجمعة.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدر تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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الشؤون الإسلامية
مكبرات الصوت
المساجد
الجوامع
الشيخ العثيمين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12396
منذ ساعة
خلاص فعلوه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128615
منذ ساعة
الله أكبر ..

.. هذا خط والدي رحمة الله عليه باالتمام ، الله يجمعنا بهم في جنات النعيم .. اللهم آمين ..

.. اعتقد يسمونه الخط العثماني ، اظن والدي رحمة الله عليه ، ذكر لي هذا إن لم أكن غلطان في موضوع آخر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128615
منذ 58 دقيقة
على فكره ، عندي وثائق ( يسمونها مخاليص ) ، احتفظ بها وهي كثيره احتفظ بها ، البعض منها لها اكثر من 100 عام .. الله يسكنه ووالدتي جنات النعيم .. اللهم آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12396
منذ 57 دقيقة
خط الثلث
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12396
منذ 51 دقيقة
يقسم خط الثلث إلى ثلاثة أنواع :
خط ثلث مفرق.
خط ثلث وسط.
خط ثلث مشبك.
إضافة إلى:
خط الثلث الجلي.
خط الثلث المحبوك.
خط الثلث الزخرفي.
خط الثلث المختزل.
خط الثلث المتناظر.
خط الثلث المسلسل.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12396
منذ 49 دقيقة
والدي كذلك مدون عن أبيه عن جده كاتب الديوان
الملل
الملل عدد التعليقات : 538
منذ 41 دقيقة
بن عثيمين ليس بنبي ياخذ بكلامه
وانما هو ياخذ بكلامه ويرد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12396
منذ 10 دقائق
يا عم القرار من وزير دولة ومستشار لملكنا سلمان ونحن مين حتى نقول نعم أو لا للمستشار نحن ناس غلابة ضرسنا لو انجبرنا نخلعه على البطاقة الإئتمانية يعني أمور حياتنا وحياة عيالنا مالها قيمة كيف يصير قيمة لصوتنا

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ما عندة سالفة
إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافية.
واضح*** وصريح***
بالتوفيق إن شاء الله يابو إبراهيم.
د محمد ماجد بخش
يا عم القرار من وزير دولة ومستشار لملكنا سلمان ونحن مين حتى نقول نعم أو لا للمستشار نحن ناس غلابة ضرسنا لو انجبرنا نخلعه...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الاروااح ..

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