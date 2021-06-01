خطاب قديم بخط الشيخ "العثيمين" بشأن إغلاق مكبرات الصوت في المساجد والجوامع

الرياض (صدى):
استعرض العلامة الشيخ الراحل "محمد الصالح العثيمين" في خطاب كتبه إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، حول أهمية إغلاق مكبرات الصوت في المساجد والجوامع.
وذكر، في الخطاب الذي يعود تاريخه إلى 7 /7 / 1407هـ، أنه تفشى استعمال الكثير من الأئمة لمكبر الصوت الذى فوق المنارة لتسمع منها الصلاة وتكبيرها وقرائتها في الصلوات الخمس.
وشدد على ضرورة عدم استعمال مكبرات الصوت في مثل هذه الحالة، مستشهدًا على صحة ذلك بأدلة عقلية تؤكد ضرورة إغلاقه في الصلاة.
وحث "العثيمين" الشيخ "بن باز"، الذي شغل حينها منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إلى الكتابة لوزارة الأوقاف بضرورة إغلاق مكبرات الصوت، على أن يستثنى من ذلك المسجدان المكي والنبوي والجوامع في صلاة الجمعة.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدر تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.
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