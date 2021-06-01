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سيدة خليجية : في هذا الجانب عزائي للرجال
منذ 12 ساعة
3132
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12423
منذ 9 ساعات
عبالها مهضومة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80479
منذ 6 ساعات
الله المستعان
ابو عمار
عدد التعليقات : 50179
منذ 3 ساعات
ههههههههههههه
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أحدث التعليقات
أبو كنان
ما شاء الله هنيئا لكم وبورك لكم في ودكم وتعاونكم
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
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