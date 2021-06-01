الصحة العالمية: هناك 4 نسخ من "كورونا" تثير قلقا 

وكالات (صدى):
حددت منظمة الصحة العالمية 4 نسخ من فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تستطيع أن تنتشر بشكل أسرع من مثيلاتها.
وأوضحت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف: "توجد هناك بشكل عام 4 نسخ تثير قلقا خاصا لدينا، لكن وسائل منع انتشار العدوى فعالة حتى ضد تلك السلالات، لهذا السبب ندعو كل الدول إلى التوخي باليقظة".
وأشارت إلى أن الحديث يدور عن السلالات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والهندية، كما ردت على سؤال حول السلالة المكتشفة مؤخرا في فيتنام، قائلا: "نعرف أن هذه النسخة تنتشر بشكل أسهل بين البشر. هناك عملية تحول، والفيروس يتغير، لكن هذا الأمر كان متوقعا".
وتابعت المسؤولة الصحية: "الفيروس سيستمر في التغير، لهذا السبب نعرب عن شكرنا البالغ لكل الدول على مواصلتها المتابعة الوبائية".