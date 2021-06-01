شاهد.. صهر سمير غانم ينشر صورة عائلية لأسرة الفنان الراحل 

القاهرة (صدى):
شارك الإعلامي المصري رامي رضوان صورة تجمع زوجته مع والدها الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز وإيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد خلال تواجدهم داخل أحد المطاعم، مستعيدًا ذكرياته مع العائلة الفنية.
وتفاعل الجمهور مع الصورة، كما ترحموا على سمير غانم، وتمنوا الشفاء العاجل لدلال عبد العزيز، والصبر للنجمتين دنيا وإيمي.
وعرضت ناهد السباعي عبر إنستغرام صورة تجمعها مع الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، قائلة: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى وماسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معها".
وتابعت: "وساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس".