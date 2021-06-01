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شاهد.. صهر سمير غانم ينشر صورة عائلية لأسرة الفنان الراحل 

منذ 12 ساعة
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شاهد.. صهر سمير غانم ينشر صورة عائلية لأسرة الفنان الراحل 

القاهرة (صدى):
شارك الإعلامي المصري رامي رضوان صورة تجمع زوجته مع والدها الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز وإيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد خلال تواجدهم داخل أحد المطاعم، مستعيدًا ذكرياته مع العائلة الفنية.

وتفاعل الجمهور مع الصورة، كما ترحموا على سمير غانم، وتمنوا الشفاء العاجل لدلال عبد العزيز، والصبر للنجمتين دنيا وإيمي.

وعرضت ناهد السباعي عبر إنستغرام صورة تجمعها مع الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، قائلة: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى وماسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معها".

وتابعت: "وساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس".

فيروس كورونا
سمير غانم
دلال عبدالعزيز
ناهد السباعي
رامي رضوان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50179
منذ ساعة
رحم الله الفقيد

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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