حورية فرغلي: عمليات أنفي الجراحية تكلفت 4 ملايين جنيه

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن تكلفة العمليات الجراحية لأنفها والتي خضعت لها مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت "حورية" أن تكلفة العمليات الجراحية الأربعة وصلت إلى 4 ملايين ونصف جنيه، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج.
ونفت "حورية" أيضًا تلقيها أي مساعدات مالية من أحد مؤكدة أنها لن تقبل على نفسها مساعدة مالية من أحد ولن تطلبها.
يٌذكر أن حورية فرغلي خضعت لأربعة عمليات جراحية في أمريكا من أجل إصلاح أنفها بعد معاناتها لسنوات إثر إصابتها بكسر في أنفها بعد سقوطها من أعلى الحصان.