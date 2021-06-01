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حورية فرغلي: عمليات أنفي الجراحية تكلفت 4 ملايين جنيه

منذ 13 ساعة
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حورية فرغلي: عمليات أنفي الجراحية تكلفت 4 ملايين جنيه

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن تكلفة العمليات الجراحية لأنفها والتي خضعت لها مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "حورية" أن تكلفة العمليات الجراحية الأربعة وصلت إلى 4 ملايين ونصف جنيه، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج.

ونفت "حورية" أيضًا تلقيها أي مساعدات مالية من أحد مؤكدة أنها لن تقبل على نفسها مساعدة مالية من أحد ولن تطلبها.

يٌذكر أن حورية فرغلي خضعت لأربعة عمليات جراحية في أمريكا من أجل إصلاح أنفها بعد معاناتها لسنوات إثر إصابتها بكسر في أنفها بعد سقوطها من أعلى الحصان.

حورية فرغلي
الولايات المتحدة الأمريكية
عمليات جراحية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 10 ساعات
من مال السقا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 10 ساعات
وحدات العناصر العددية يا حورية فرغلي تمثل لوحدات العنصر الذرية .. يعني تمثل أعداد العناصر لترتيب عرض كتلها مرتبة أو مترتبة لا فرق لأن أساس العرض هو تمثيل زيادة الكتلة العددية خذي بالك من الفكرة يا حورية من غير عمليات لأن خلقة ربنا حلوة .. في أحسن تقويم .. انتي بقى عايزة تقومي أنفك والا ابوكي ظلمك لما سماكي وفضلت الفكرة في دماغك وعايزة تبقي حورية بجد .. الكتلة العددية هي تصوير عددي لمحيط افتراضي الكتلة صقر بوحدات القسمة التي تمثل للثقالة الفراغية المحورية يا حورية. والسقا عنده المية ببلاش وكثيرة أوي زي النظائر في العناصر كلهم حوريات بس كل محل محجوز لعنصر ما هو فترة نظائر جاية مترتبة في مطرحه.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128622
منذ 10 ساعات
قالوا // مال البخيل ياكله العياار ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 9 ساعات
أنتي عارفة يا حورية فيه ثلاثة درجات جايين في فترة تمثيل عددية واحدة . يعني وحدة + وحدة = وحدة ثم + وحدة وهذه يا حورية وحدات العنصر حول العنصر & ووحدات العناصر مطرحها والبقية وحدات الفراغ جمبيها هي حوليها مش معاها وكلهم على بعضهم مع الوحدات الباقية زييهم مكافئة ومعادلة وحدة العنصر يعني مغناطيسية حولين كتلة كلما تغيرت الكتلة في الفراغ تغير معاها درجتها المغناطيسية القياسية يا حورية يا بنت فرغلي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 9 ساعات
يا حورية الكتلة فراغ مملوء وتراصها في الفراغ ملء جديد مجموعها في الفراغ درجة ثبات وتأثير ممثلة بوحدات الفراغ الممثل بوحدات الكتلة .. هنا الكتلة فقط حقيقة يا حورية لما تمثل لمجموع الذرات وثقالية فراغية لما تمثل لوحدة العنصر يا حورية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 9 ساعات
يا حورية يا بنت فرغلي هل معاكي 4 مليون ثاني ننشر ونكمل بحث الكتلة . الجماعة فاكريني مريض وقطعوا المئة. قلت مبدهاش أكلم السقا يبعت لنا مية يا حورية المية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 9 ساعات
كتلة المغناطيسية هي فقط كتلة الوحدة المغناطيسية. الله يسلمك يا حورية.جامعاتنا خلت الباحثين ملطشة ومرضى نفسيين وممقن يقولوا عنا مجرمين كتلة مغناطيسية يا حورية يا أمل العلوم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 9 ساعات
كتلة الفراغ مقسمة على شكل ثقالة في كل مرة مربطة بنقطة هي الصفر وحولها تتمثل كل حاجة زي المحشي كله فراغ ويحفر بالقوارة واسمه مهما اختلف محشي يعني الكتلة المغناطيسية زي المحشي متقلش محشي أيه لأنها قياسية موحدة بوحدة ممثلة مكافئة للفراغ المتبقي حول وفي مجال وحدة ثقل الكتلة يا حورية.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 8 ساعات
فاكرين الجامعات بتعمل شغل يا حورية . وهي لحد دلوقتي ما عملتش غواصة في المية يا حورية وعملوا طيارة خشب بماطور سموها عزيزة لكن ربنا يوفقهم ويعملوا فرن عيش بالطاقة الشمسية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 8 ساعات
قوليلي يا حورية أعمل أيه ؟؟ أنا أعمل ايه بس معاهم !!
كل واحد رافع خشمه وعاملين وكأن لهم خشم حورية
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6717
منذ 6 ساعات
ايهبب فسقانه ٤ ملايين ع خشمها 😂
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50179
منذ 3 ساعات
طيب
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3824
منذ 56 دقيقة
مالذي لم يعجبكي فيما خلقه الله وماهو الجميل في انفك المستعار , لو طلب منكي اعطاء جزء بسيط من هذا المبلغ لاعانة المحتاجين وعمل الخير مافعلتي

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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