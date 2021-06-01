وفاة مصابة مصرية بالفطر الأسود رغم عدم إصابتها بـ«كورونا» 

القاهرة (صدى):
توفيت أول سيدة مصابة بـ " الفطر الأسود " بمستشفى جامعة المنصورة، حيث كانت في مراحل متأخرة.
وقال الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة، إن الحالة لسيدة عمرها 52 سنة من محافظة كفر الشيخ، ووصلت المستشفى في حالة متأخرة نتيجة إصابتها بـ"الفطر الأسود" وورم سرطاني خبيث بالثدى منتشر الجسم، وفقا للزميلة "المصري اليوم".
وأوضح أن السيدة تلقت 13 جلسة علاج كيماوى، بالإضافة لإصابتها بأنيميا الدم المنجلية والسكر، مشيرا إلى أن الحالة أصيبت بالفطر الأسود نتيجة إصابتها بالسرطان وتلقيها جلسات العلاج الكيماوي، ما أدى إلى إصابتها بالمرض الانتهازى الفطرى والمعروف باسم الفطر الأسود ولم تكن مصابة بـ"فيروس كورونا".
وتابع أن حالتها عند دخولها المستشفى كانت متأخرة وكان يتم الاستعداد لإجراء جراحة لها ولكن للأسف توفيت قبل ذلك.