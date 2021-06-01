نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. إعلامي يكشف حيل بعض الشركات لرفع أسعار العمالة والاحتيال على العميل

منذ 54 دقيقة
1629
بالفيديو.. إعلامي يكشف حيل بعض الشركات لرفع أسعار العمالة والاحتيال على العميل

الرياض (صدى):
كشف الإعلامي، عبدالرحمن المرشد، عن حيل وأساليب مؤسسات تأجير العمالة للحفاظ على ارتفاع الأسعار وتحقيق أكبر مكاسب مالية على حساب العميل.

وقال، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، إن تجربته الشخصية وتجارب أشخاص أخرين أثبتت أن بعض الشركات توجه العمالة شفهيًا لارتكاب سلوكيات تدفع العملاء للاستغناء عنهم والمطالبة بعمالة أخرى.

وأضاف أن هذه الحيلة تُمكن الشركات من تحقيق أرباح ورفع أسعار العمالة، مناشدًا وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية للتدخل لضبط تأجير العمالة بحيث لا يتجاوز راتبها 2500 ريال، بجانب فتح أسواق جديدة لجلب العمالة غير الفلبين.

الفلبين
العمالة المنزلية
العمالة
وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // بارك الله بمن زار وخفف ..
منور
طيب الي كتب الخبر ويش عرفه ان الولد كان يقراء الايه هذي دام انه مات
ابو محمد 😎 ✍️
سلسلووه وسحبلوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم اهل العيون المبقطه ... .. من اول يوم كانوا داخل سورهم وحنا مرتاحين من الأمراض وحتى تقليد الصناعات ، ويوم تنفسوا...
إبن سمومة
اللَّهمَّ إنَّ عبدكك فهد إبن عبدالله الشايع، في ذِمَّتِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ...

أخر الأخبار

رسميًا.. الهلال يتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم
رسميًا.. الهلال يتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم
منذ 6 دقائق 1323
وزير الخارجية المصري الأسبق: الصدام مع أثيوبيا قادم
وزير الخارجية المصري الأسبق: الصدام مع أثيوبيا قادم
منذ 16 دقيقة 1473
الصحة العالمية: هناك 4 نسخ من "كورونا" تثير قلقا 
الصحة العالمية: هناك 4 نسخ من "كورونا" تثير قلقا 
منذ 19 دقيقة 1372
معارض بيلاروسي يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته
معارض بيلاروسي يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته
منذ 28 دقيقة 343
مدير هواوي السابق يمتثل أمام المحكمة بتهمة التجسس للصين
مدير هواوي السابق يمتثل أمام المحكمة بتهمة التجسس للصين
منذ 32 دقيقة 1523
شاهد.. صهر سمير غانم ينشر صورة عائلية لأسرة الفنان الراحل 
شاهد.. صهر سمير غانم ينشر صورة عائلية لأسرة الفنان الراحل 
منذ 35 دقيقة 341
حورية فرغلي: عمليات أنفي الجراحية تكلفت 4 ملايين جنيه
حورية فرغلي: عمليات أنفي الجراحية تكلفت 4 ملايين جنيه
منذ 45 دقيقة 352
بالفيديو.. إعلامي يكشف حيل بعض الشركات لرفع أسعار العمالة والاحتيال على العميل
بالفيديو.. إعلامي يكشف حيل بعض الشركات لرفع أسعار العمالة والاحتيال على العميل
منذ 54 دقيقة 1629
" النمر " : استخدام الفلاش والكلور لتطيهر دورات المياه يسبب اختلال في نبضات القلب
" النمر " : استخدام الفلاش والكلور لتطيهر دورات المياه يسبب اختلال في نبضات القلب
منذ 56 دقيقة 1276
جايه تشتري ولا تمزح مع العامل
جايه تشتري ولا تمزح مع العامل
منذ ساعة 700