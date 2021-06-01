الأمير عبدالعزيز بن أحمد سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى

حامد العمري (صدى):
أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى، تعيين الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى وأبانت الوكالة أن هذا التعيين جاء تقديراً للدور القيادي والمؤثر لسموه منذ سنوات طويلة في مجال طب العيون بشكل عام، ومكافحة العمى بشكل خاص. إذ يرأس سموه الجمعية السعودية لطب العيون واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) ويرأس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو)
ويرأس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال العديد من الجوائز العالمية والإقليمية .