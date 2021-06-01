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الأمير عبدالعزيز بن أحمد سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى

منذ يوم
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الأمير عبدالعزيز بن أحمد سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى

حامد العمري (صدى):
أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى، تعيين الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى وأبانت الوكالة أن هذا التعيين جاء تقديراً للدور القيادي والمؤثر لسموه منذ سنوات طويلة في مجال طب العيون بشكل عام، ومكافحة العمى بشكل خاص. إذ يرأس سموه الجمعية السعودية لطب العيون واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) ويرأس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو)

ويرأس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال العديد من الجوائز العالمية والإقليمية .

الأمير عبدالعزيز بن أحمد

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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